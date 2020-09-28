В Азербайджане объявили частичную мобилизацию. Минобороны показало видео боевых действий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому в стране объявлена частичная мобилизация на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

”Объявить частичную мобилизацию в Азербайджанской Республике. <…> Государственная служба мобилизации и призыва Азербайджанской Республики обеспечивает призыв военнослужащих для мобилизации и выполнения мероприятий, вытекающих из военно-транспортных обязанностей, в соответствии с утвержденными планами”, — говорится в распоряжении.

Накануне, 27 сентября, Национальное собрание Азербайджана во время экстренного заседания приняло решение ввести военное положение, а в части городов и регионов объявило комендантский час. Это решение одобрил Алиев.

В Минобороны Азербайджана заявляли, что армия страны достаточно укомплектована, поэтому всеобщая мобилизация не требуется. В военном ведомстве отметили, что многие жители страны обратились в военные комиссии с просьбой участвовать в боевых действиях добровольцами.

В свою очередь власти Армении призвали из запаса всех офицеров, прапорщиков и рядовых до 55 лет. Премьер-министр страны Никол Пашинян указал всему персоналу, относящемуся к войскам Армении, явиться в их территориальные военные комиссии. Он пояснил, что мобилизация необходима, так как Азербайджан может атаковать армянскую границу.

Минобороны Азербайджана показало видео боевых действий

Минобороны Азербайджана опубликовало новые кадры военных действий, в том числе стрельбы, в зоне Нагорного Карабаха.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась утром 27 сентября. Баку и Ереван обвинили в нарушении перемирия друг друга.

Азербайджан заявил, что войска Армении обстреляли из минометов и артиллерии несколько населенных пунктов вдоль границы двух стран. В свою очередь, в Армении сообщили, что вооруженные силы Азербайджана нанесли удары на всей протяженности границы и первыми начали обстрел территории Нагорного Карабаха.

Армения и непризнанная республика Нагорного Карабаха объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация.