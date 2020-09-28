В Азербайджане объявили частичную мобилизацию. Минобороны показало видео боевых действий

Соответствующее распоряжение подписал президент страны Ильхам Алиев. Ранее в Минобороны Азербайджана заявляли, что армия достаточно укомплектована, поэтому всеобщая мобилизация на фоне обострения ситуации в Карабахе не требуется.
Президент АзербайджанаИльхам Алиев подписал распоряжение, согласно которому в стране объявлена частичная мобилизация на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.
”Объявить частичную мобилизацию в Азербайджанской Республике. <…> Государственная служба мобилизации и призыва Азербайджанской Республики обеспечивает призыв военнослужащих для мобилизации и выполнения мероприятий, вытекающих из военно-транспортных обязанностей, в соответствии с утвержденными планами”, — говорится в распоряжении.
Накануне, 27 сентября, Национальное собрание Азербайджана во время экстренного заседания приняло решение ввести военное положение, а в части городов и регионов объявило комендантский час. Это решение одобрил Алиев.
В Минобороны Азербайджана заявляли, что армия страны достаточно укомплектована, поэтому всеобщая мобилизация не требуется. В военном ведомстве отметили, что многие жители страны обратились в военные комиссии с просьбой участвовать в боевых действиях добровольцами.
В свою очередь власти Армении призвали из запаса всех офицеров, прапорщиков и рядовых до 55 лет. Премьер-министр страны Никол Пашинян указал всему персоналу, относящемуся к войскам Армении, явиться в их территориальные военные комиссии. Он пояснил, что мобилизация необходима, так как Азербайджан может атаковать армянскую границу.
Минобороны Азербайджана показало видео боевых действий
Минобороны Азербайджана опубликовало новые кадры военных действий, в том числе стрельбы, в зоне Нагорного Карабаха.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась утром 27 сентября. Баку и Ереван обвинили в нарушении перемирия друг друга.
Азербайджан заявил, что войска Армении обстреляли из минометов и артиллерии несколько населенных пунктов вдоль границы двух стран. В свою очередь, в Армении сообщили, что вооруженные силы Азербайджана нанесли удары на всей протяженности границы и первыми начали обстрел территории Нагорного Карабаха.
Армения и непризнанная республика Нагорного Карабаха объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация.
По данным Минобороны Армении, в ходе боевых действий Азербайджан потерял 200 военнослужащих. Баку сообщил, что были убиты более 550 военнослужащих Армении. Однако в Ереване эти данные опровергли. Нагорный Карабах заявил о 31 погибшем со своей стороны.
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