В Австрии с 26 декабря на месяц введут третий локдаун из-за COVID-19

Канцлер Австрии Себастьян Курц в пятницу объявил о введении третьего локдауна для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, пишет "Интерфакс".
Он отметил, что ограничения будут действовать с 26 декабря по 24 января. Меры подразумевают запрет на выход из дома, за исключением экстренных случаев. Прекращается работа магазинов, кроме тех, которые занимаются продажей товаров первой необходимости.
Курц добавил, что в период с 15 по 17 января будет проведена серия массового тестирования на COVID-19, принявшие участие в котором смогут немного более свободно передвигаться по стране.
В Австрии за время пандемии зафиксировано более 330 тыс. случаев заражения коронавирусом, 5,1 тыс. человек скончались.
Вы точно этого не знали: зачем в автомобиле возить мыло
Почему бережное отношение к машине может ей только навредить
72-летнюю Ирину Винер не узнать: так она изменилась
«Тамбов» и «Урал» сыграли вничью в заключительном матче года