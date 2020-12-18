В Австрии с 26 декабря на месяц введут третий локдаун из-за COVID-19

Он отметил, что ограничения будут действовать с 26 декабря по 24 января. Меры подразумевают запрет на выход из дома, за исключением экстренных случаев. Прекращается работа магазинов, кроме тех, которые занимаются продажей товаров первой необходимости.

Курц добавил, что в период с 15 по 17 января будет проведена серия массового тестирования на COVID-19, принявшие участие в котором смогут немного более свободно передвигаться по стране.

В Австрии за время пандемии зафиксировано более 330 тыс. случаев заражения коронавирусом, 5,1 тыс. человек скончались.