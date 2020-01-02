В Австралии крупные пожары: 17 человек погибло, сгорели сотни домов

В Австралии число погибших в результате мощных лесных пожаров достигло 17, в штате Виктория четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило Associated Press. В числе погибших есть пожарные-добровольцы.

В штате Новый Южный Уэльс погибли 15 человек, сгорели 175 домов и тысячи людей были вынуждены покинуть дома и перебраться ближе к морю, спасаясь от пожаров. Только в городе Конджола-Парк 31 декабря сгорели 89 домов и десятки автомобилей. В среду на территории штата действовало более 100 очагов возгорания. Некоторые дороги в регионе перерезаны пожарами К доставке пострадавшим воды, продуктов и топлива подключили корабли ВМС Австралии и военно-транспортную авиатехнику.

31 декабря утром в прибрежном городе Маллакоота (штат Виктория) население — 4000 человек — были вынуждены перебраться ближе к морю из-за подступающего к их домам пламени. Люди устраивались на ночлег в машинах, на автозаправках и в помещениях серфинговых клубов, переоборудованных под центры размещения. В городе сгорело несколько десятков домов, но вечером во вторник ветер поменял направление и пожары отступили.

Маллакоота остается отрезанной пожарами от остальной территории Австралии. В течение ближайших двух недель обеспечивать город всем необходимым будут военные. Они также помогут перебросить в город дополнительные силы пожарных.

Метеопрогноз обещает в Виктории и Новом Южном Уэльсе с субботы 4 января новое усиление жары, которая продлится еще три недели. Ситуация остается пожароопасной. Из-за задымления в среду в воздухе Канберры содержание опасных для здоровья веществ превышало предельно допустимую концентрацию более чем в 21 раз.