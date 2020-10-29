В Авиньоне мужчина с ножом напал на полицейских и был застрелен. Он кричал "Аллаху акбар!"

Вооруженный ножом мужчина пытался напасть на полицейских и прохожих во французском городе Авиньон на юго-востоке страны, сообщило радио Europe 1. О нападении также сообщает Liberation со ссылкой на источники.

По информации радио, мужчина также крикнул ”Аллаху Акбар”. Его застрелила полиция.

Это произошло через два часа после нападения в церкви Нотр-Дам Ницце. Там неизвестный с ножом убил трех человек. По словам источника BFMTV и Le Figaro в полиции, одна из жертв, женщина, была обезглавлена.

По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози, нападавший кричал ”Аллаху акбар”, даже когда ему оказывали медицинскую помощь после ранений, которые он получил при задержании. Случившееся глава города назвал терактом, заявив, что необходимо ”любой ценой искоренить исламский фашизм” во Франции. Он также распорядился закрыть все храмы в Ницце.

После случившегося в город пообещал приехать президент Франции Эмманюэль Макрон. Парламент Франции почтил память погибших минутой молчания, а Совет мусульман страны в знак траура призвал местных верующих отменить все торжества в честь празднования дня рождения пророка Мухаммеда.

Нападения в Ницце и Авиньоне произошли меньше чем через две недели после резонансного убийства учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа. Тогда нападавшим оказался 18-летний Абдуллах Анзоров, чеченец по происхождению. Он подкараулил учителя возле колледжа и обезглавил его. Мотивом для убийства послужило то, что Пати во время одного из уроков показал учащимся карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo.

Макрон назвал случившееся терактом. После убийства учителя он предложил создать организацию, которая позволила бы построить ”просвещенный ислам” во Франции без иностранного влияния. Он заявил, что ”радикальный исламизм” пытается навязать ”свои порядки”, а ислам как религия ”переживает кризис во всем мире”.

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