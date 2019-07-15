В Америке 18 собак съели своего хозяина без остатка
Тест ДНК подтвердил, что тело жителя американского штата Техас съели его собаки. Об этом сообщает издание Washington Post.
Тест ДНК подтвердил, что тело жителя американского штата Техас съели его собаки. Об этом сообщает издание Washington Post.
57-летний Фредди Мэк (Freddie Mack) жил в уединенном доме недалеко от городка Винес. Он сторонился людей и предпочитал общество 18 собак, которых держал на своем участке. Раз в две недели к нему приезжали родственники и везли в магазин за покупками. Именно они первыми заметили исчезновение мужчины.
В начале мая они пожаловались в полицию, что не могут найти Мэка. Им с апреля не удавалось с ним связаться, попасть на участок не давали агрессивные собаки. Помощники шерифа смогли отвлечь животных и проникнуть в дом, но хозяина там не было. Осмотр участка при помощи беспилотника также не дал результата.
15 мая на участке обнаружили небольшой фрагмент кости. Еще несколько костных фрагментов, волосы и клочки ткани нашли в собачьих экскрементах. Генетический анализ показал, что они принадлежали Мэку. Судя по всему, собаки съели его останки вместе с костями и одеждой.
”Поначалу мы отреагировали на это с некоторым недоверием, потому что не осталось ничего”, — сказал Washington Post шериф округа Джонсон Адам Кинг (Adam King). Следователям не удалось вспомнить другие случаи, когда домашние животные съедали тела хозяев полностью.
13 собак Мэка усыпили за агрессивность. К тому времени они успели убить двух других собак. Три собаки погибшего мужчины еще живы и остаются в приюте.
В 2017 году сообщалось, что в Лондоне стаффордширский терьер загрыз своего хозяина на глазах съемочной группы телеканала Би-би-си, работавшей над документальным фильмом о наркомании и антисоциальном поведении. Та же собака спасла его от гибели во время приступа эпилепсии.
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