27.01.2020, 12:07
В Афганистане разбился пассажирский самолет
Пассажирский самолет разбился в центральной части Афганистана. Об этом сообщает TOLO News на своей странице в Twitter.
Пассажирский самолет разбился в центральной части Афганистана. Об этом сообщает TOLO News на своей странице в Twitter.
Инцидент произошел в провинции Газни на территории, которая находится под контролем движения ”Талибан”.
Отмечается, что самолет принадлежит компании Ariana Afghan Airlines. По предварительным данным, на борту было 83 человека.
Ariana Afghan Airlines plane crashes in Deh Yak, Ghazni #afghanistan #aviationsecurity https://t.co/YsWLlkqWX5 pic.twitter.com/WU6dLedBvp— Horizon Intelligence (@_hozint) January 27, 2020
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