27.01.2020, 12:07

В Афганистане разбился пассажирский самолет

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В Афганистане разбился пассажирский самолет
Foto: MASSOUD HOSSAINI, AFP

Пассажирский самолет разбился в центральной части Афганистана. Об этом сообщает TOLO News на своей странице в Twitter.

Инцидент произошел в провинции Газни на территории, которая находится под контролем движения ”Талибан”.

Отмечается, что самолет принадлежит компании Ariana Afghan Airlines. По предварительным данным, на борту было 83 человека.

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