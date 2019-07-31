В Афганистане при взрыве погибли более 30 человек

Инцидент произошел в среду утром на территории уезда Бала Булук, вблизи селения Ааб-Хорма, провинции Фарах на трассе Кабул — Герат — Кандагар.

Среди погибших есть женщины и дети. Кроме того, в результате случившегося не менее 17 человек получили ранения различной степени тяжести.