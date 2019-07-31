В Афганистане при взрыве погибли более 30 человек

На западе Афганистана в результате подрыва автобуса на придорожной мине погибли 34 человека, сообщает агентство Xinhua.
Инцидент произошел в среду утром на территории уезда Бала Булук, вблизи селения Ааб-Хорма, провинции Фарах на трассе Кабул — Герат — Кандагар.
Среди погибших есть женщины и дети. Кроме того, в результате случившегося не менее 17 человек получили ранения различной степени тяжести.
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