31.07.2019, 10:51

В Афганистане при взрыве погибли более 30 человек

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Интерфакс
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В Афганистане при взрыве погибли более 30 человек
Foto: AFP/SCANPIX

На западе Афганистана в результате подрыва автобуса на придорожной мине погибли 34 человека, сообщает агентство Xinhua.

Инцидент произошел в среду утром на территории уезда Бала Булук, вблизи селения Ааб-Хорма, провинции Фарах на трассе Кабул — Герат — Кандагар.

Среди погибших есть женщины и дети. Кроме того, в результате случившегося не менее 17 человек получили ранения различной степени тяжести.

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