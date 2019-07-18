В аэропорту Хельсинки-Вантаа могла произойти катастрофа

Вчера поздно вечером на аэродроме Хельсинки-Вантаа произошла экстренная ситуация. На место прибыли 13 спасательных подразделений.
После 23 часов спасательные службы сообщили, что самолет успешно приземлился.
По словам оператора аэропорта, речь идет о самолете Finnair.
Как сообщили в самой авиакомпании, это был рейс из Франкфурта в Хельсинки. Речь идет о технической неисправности.
”При наличии неисправности такого типа мы всегда в рутинном порядке объявляем тревогу и готовимся. Это не была какая-то ужасная ситуация, но безопасности мы всегда уделяем особое внимание, так что к таким вещам готовимся заранее”, — отметили в Finnair.
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