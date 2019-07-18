В аэропорту Хельсинки-Вантаа могла произойти катастрофа

После 23 часов спасательные службы сообщили, что самолет успешно приземлился.

По словам оператора аэропорта, речь идет о самолете Finnair.

Как сообщили в самой авиакомпании, это был рейс из Франкфурта в Хельсинки. Речь идет о технической неисправности.

”При наличии неисправности такого типа мы всегда в рутинном порядке объявляем тревогу и готовимся. Это не была какая-то ужасная ситуация, но безопасности мы всегда уделяем особое внимание, так что к таким вещам готовимся заранее”, — отметили в Finnair.