18.07.2019, 07:48

В аэропорту Хельсинки-Вантаа могла произойти катастрофа

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rus.delfi.ee
EST 17
В аэропорту Хельсинки-Вантаа могла произойти катастрофа
Foto: Frank Sorge, imago

Вчера поздно вечером на аэродроме Хельсинки-Вантаа произошла экстренная ситуация. На место прибыли 13 спасательных подразделений.

После 23 часов спасательные службы сообщили, что самолет успешно приземлился.

По словам оператора аэропорта, речь идет о самолете Finnair.

Как сообщили в самой авиакомпании, это был рейс из Франкфурта в Хельсинки. Речь идет о технической неисправности.

”При наличии неисправности такого типа мы всегда в рутинном порядке объявляем тревогу и готовимся. Это не была какая-то ужасная ситуация, но безопасности мы всегда уделяем особое внимание, так что к таким вещам готовимся заранее”, — отметили в Finnair.

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