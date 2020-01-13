В аэропорту Хельсинки летчик Finnair выпал из самолета

Член экипажа авиакомпании Finnair выпал из припаркованного самолета А320, получив травмы, в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте (Otkes).
"Otkes начал предварительное расследование ЧП в аэропорту Вантаа 13 января. Серьезный инцидент с участием члена экипажа самолета, выпавшего из A320 и получившего травмы", — говорится в сообщении.
Представитель ведомства Янне Котиранта добавил, что борт принадлежит Finnair, не уточнив характер травм, полученных членом экипажа.
На момент ЧП на борту не было пассажиров, там находился только персонал.
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