В аэропорту Хельсинки летчик Finnair выпал из самолета

"Otkes начал предварительное расследование ЧП в аэропорту Вантаа 13 января. Серьезный инцидент с участием члена экипажа самолета, выпавшего из A320 и получившего травмы", — говорится в сообщении.

Представитель ведомства Янне Котиранта добавил, что борт принадлежит Finnair, не уточнив характер травм, полученных членом экипажа.

На момент ЧП на борту не было пассажиров, там находился только персонал.