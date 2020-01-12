В Абхазии оппозиция четвертый день удерживает здание администрации президента

В воскресенье утром представители оппозиции находились в здании администрации президента и никого не пускали внутрь. Оппозиционеры ожидали приезда своих лидеров, которые могли сделать ряд заявлений. По словам представителей оппозиции, в здании находились более 400 человек. Еще около 20 оппозиционеров оставались у здания парламента.

Сторонники оппозиции считают, что захваченное здание администрации не стоит оставлять до тех пор, пока Хаджимба не подаст в отставку. В ночь на воскресенье дежурили там посменно.

В здании филармонии, где 11 января прошла встреча сторонников президента с вице-президентом и бывшим вице-президентом, никого нет. Сторонники Рауля Хаджимбы планируют собраться позже. Как сообщили ТАСС в филармонии, группа из нескольких человек отправилась на государственную дачу, где находится глава республики, в ожидании дальнейших заявлений.

Накануне парламент Абхазии не смог собраться в субботу на внеочередную сессию в связи с ситуацией в стране из-за отсутствия кворума и повестки заседания.

В то же время президент Абхазии Рауль Хаджимба и заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев встретились во второй раз за два дня, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся в стране из-за протестов, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе президента.

Наконец, объявлено, что ЦИК Абхазии обсудит на заседании в воскресенье назначение даты новых выборов президента после того, как итоги предыдущего голосования были отменены Верховным судом страны. Об этом сообщил ТАСС глава комиссии Тамаз Гогия.