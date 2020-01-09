В Абхазии 800 человек попытались штурмовать здание администрации президента. Власти говорят о попытке переворота

У здания днем 9 января собрались около 800 человек. Им удалось выломать дверь и выбить окно в администрации. После этого полиция и охрана применили силу, чтобы не дать протестующим пройти в здание.

Власти назвали происходящее попыткой переворота и призвали протестующих держаться в конституционных рамках. Представители оппозиции, в свою очередь, призвали президента Рауля Хаджимбу уйти в отставку, подчеркнув, что ситуация в стране ”обострилась до критической”.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил ”Интерфаксу”, что находится ”на рабочем месте в здании органов госвласти” в Сухуме и занимается ”локализацией происходящих событий”. Он отметил, что не собирается скрываться.

Вооруженные силы Абхазии не вмешиваются в происходящие события, заявил агентству министр обороны республики Мираб Кишмария.