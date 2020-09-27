В 50-й день протестов в Беларуси задержали около 200 человек

Сотрудники правоохранительных органов в Минске в воскресенье начали задерживать участников очередного несанкционированного марша оппозиции.
Как передает корреспондент "Интерфакса", протестующие собираются в спальных районах и колоннами движутся к центру города. Тем временем силовики стараются не допустить скопления сторонников оппозиции в центре. Людей задерживают по дороге на акцию на прилегающих к проспекту Независимости улицах.
Порядка десяти человек задержаны на подходах к проспекту Машерова. Люди направлялись к стеле "Минск город-герой".
В ГУВД Мингорисполкома "Интерфаксу" подтвердили факт задержаний. Как сообщила его официальный представитель Наталья Ганусевич, "есть несколько задержанных в рамках административного процесса".
Позже корреспондент агентства сообщил, что правоохранительные органы усиливают меры безопасности в центре Минска, где сторонники оппозиции намерены провести так называемую "инаугурацию Светланы Тихановской" в виде несанкционированных маршей и шествий.
По его данным, городская резиденция Александра Лукашенко — Дворец Независимости оцеплена несколькими кордонами силовиков. Возле нее стоит бронетехника — не менее пяти БТР, военные грузовики и машины с рулонами колючей проволоки.
Площадь государственного флага оцеплена милицией и военными, они вооружены автоматами Калашникова.
Оцеплены традиционные точки сбора сторонников оппозиции. В частности, стела "Минск — город-герой" и музей Великой Отечественной войны по периметру огорожены металлическими конструкциями, обтянуты колючей проволокой. У оцепления дежурят военные.
Также силовики выстроились вокруг основных площадей в центре города.
Площадь Независимости огорожена металлическими ограждениями. По периметру дежурят сотрудники милиции. На площади находятся силовики в оливковой форме без опознавательных знаков. Подземный центр "Столица", расположенный под площадью, закрыт.
Под мостом в створе улицы Московской припаркованы водометы, десятки грузовиков ОМОН, автомобили системы "Рубеж" с трехметровыми металлическими щитами на бампере. Проезд в сторону вокзала закрыт.
Оцеплена также Октябрьская площадь.
Тем временем, в центр города стягиваются протестующие. Люди движутся в направлении стелы "Минск город-герой". Силовики препятствуют их движению. Они задерживают отстающих от колонн, а также тех, кто идет небольшими группами по 2-3 человека.
Число участников акции протеста в Минске превысило 100 тысяч человек
Число участников "юбилейной" акции оппозиции в Минске в 50-й день протестов превысило 100 тысяч человек, сообщают очевидцы.
Как передает корреспондент "Интерфакса", протестующие начали покидать площадь у стелы "Минск город-герой" и направились в сторону площади Победы. Затем люди неоднократно меняли маршрут. Голова колонны оказалась в районе улицы Сурганова (метро Академия наук), хвост — в районе Немиги.
Сторонники оппозиции продолжают стягиваться на акцию по окрестным улицам.
Число задержанных в Белоруссии на акциях протеста увеличилось до 200
В ходе несанкционированных массовых мероприятий в Белоруссии в воскресенье число задержанных, по последним данным, увеличилось и составило около 200 человек, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Ранее сообщалось о более ста задержанных.
Чемоданова ранее отмечала, что в ряде городов несанкционированные акции уже завершились, в частности, Гомеле и Могилеве. Она подтвердила, что в этих областных центрах сотрудники правоохранительных органов применяли спецсредства в отношении протестующих. Как подчеркнула собеседник агентства, "но светошумовые гранаты нигде не применялись".
В целом, заметила официальный представитель МВД, количество участников протестных акций в это воскресенье значительно меньше, чем в предыдущие выходные, в том числе и в Минске.
Больше статей про ситуацию в Беларуси — ЗДЕСЬ.
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу
Вот это похоже на правду: как появился COVID
Чайник будет как новый: неожиданный способ убрать накипь
Близким Навального может грозить до семи лет тюрьмы