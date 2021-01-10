Уже 4 месяца в тюрьме. Что говорят родственники Марии Колесниковой?

Свою дочь Александр не видел уже четыре месяца. Все это время Мария Колесникова содержится под стражей. "Моя жизнь теперь проходит от письма до письма. Я очень жду сообщений от Марии и всегда ношу ее письма с собой", — рассказывает Александр Колесников. Власти отказывают ему в свиданиях с дочерью.

Марию Колесникову задержали 8 сентября 2020 года в Минске и пытались насильно выдворить из Беларуси. Однако на белорусско-украинской границе она отказалась покидать страну и разорвала свой паспорт. После этого Марии предъявили обвинение в попытке захвата власти, а недавно она стала еще и фигурантом дела о "создании экстремистского формирования", которое завели на членов Координационного совета оппозиции. 6 января Колесниковой продлили срок содержания под стражей еще на два месяца. О решении идти в политику, письмах Марии и исходе уголовного дела DW говорила с отцом и сестрой Марии Колесниковой.

Отец Колесниковой: "Мария — человек убеждений"



Мария Колесникова большую часть жизни занималась музыкой и культурой, долгое время флейтистка жила в Германии. На прошедших выборах она сначала возглавляла штаб экс-банкира Виктора Бабарико, а после его ареста присоединилась к Светлане Тихановской и "женскому триумвирату", митинги которого имели оглушительный успех.

Уже после выборов Мария стала членом президиума Координационного совета оппозиции, против которого власти Беларуси сразу же возбудили уголовное дело о захвате власти: в итоге все члены Совета либо арестованы, либо насильно выдворены из страны.

Несмотря на то, что родственники Марии понимали, что участие в президентской кампании в Беларуси может быть опасным, отговаривать ее никто не пытался. "Я знаю, если Маша что-то решила для себя, то отговаривать бесполезно. Я сейчас понимаю, что это решение было для нее важно. Более того, я ее поддержала и тоже стала членом инициативной группы Бабарико", — рассказывает сестра оппозиционерки Татьяна Хомич, которая в последнее время часто говорит от имени Марии Колесниковой.

Внезапное исчезновение, а затем задержание дочери Александр Колесников тяжело переживал, хотя внутренне был готов к подобному исходу событий. "Когда твой ребенок попадает в такую ситуацию, и ты не знаешь, что произошло, кто за этим стоит и какие действия последуют, это, конечно, очень тяжело. Прежде всего я думал о сохранности ее жизни, ведь я знаю об исчезновении наших политиков в 90-х", — делится своими переживаниями отец Марии.