Ужасная трагедия в Литве: в карьере обнаружено тело пропавшего 10-летнего мальчика
10 сентября в 19.30 из дома в литовской деревне Гайдяляй (Шилутский район) ушел и не вернулся 10-летний мальчик, пишет ru.delfi.lt.
10 сентября в 19.30 из дома в литовской деревне Гайдяляй (Шилутский район) ушел и не вернулся 10-летний мальчик, пишет ru.delfi.lt.
Водолазы искали мальчика в водоеме Гайдяльского карьера 10 сентября, поскольку самокат ребенка был найден около водоема.
Ребенка три дня искала не только полиция, но и пилоты Шилутского аэроклуба, охотники, коллектив центра реабилитации Gabrielius, волонтеры и т.д.
13 сентября было найдено тело ребенка, его вытащили из водоема, находящегося в карьере.
Департамент пожарной безопасности и спасения информировал DELFI, что тело ребенка было обнаружено в 14.44 ч.
По предварительным данным, тело нашли в 8 метрах от берега на глубине 5 м.
По словам пожарных, тело мальчика было найдено в 80 м от того места, где нашли принадлежавший ему самокат. Более подробной информации о причине смерти ребенка пока не сообщается.
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