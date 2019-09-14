14.09.2019, 13:00

Ужасная трагедия в Литве: в карьере обнаружено тело пропавшего 10-летнего мальчика


ru.DELFI.lt
EST
Galerii: 5 pilti
Ужасная трагедия в Литве: в карьере обнаружено тело пропавшего 10-летнего мальчика Foto: Šilutės naujienos

10 сентября в 19.30 из дома в литовской деревне Гайдяляй (Шилутский район) ушел и не вернулся 10-летний мальчик, пишет ru.delfi.lt.

Водолазы искали мальчика в водоеме Гайдяльского карьера 10 сентября, поскольку самокат ребенка был найден около водоема.

Ребенка три дня искала не только полиция, но и пилоты Шилутского аэроклуба, охотники, коллектив центра реабилитации Gabrielius, волонтеры и т.д.

13 сентября было найдено тело ребенка, его вытащили из водоема, находящегося в карьере.

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал DELFI, что тело ребенка было обнаружено в 14.44 ч.

По предварительным данным, тело нашли в 8 метрах от берега на глубине 5 м.

По словам пожарных, тело мальчика было найдено в 80 м от того места, где нашли принадлежавший ему самокат. Более подробной информации о причине смерти ребенка пока не сообщается.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: