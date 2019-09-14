Ужасная трагедия в Литве: в карьере обнаружено тело пропавшего 10-летнего мальчика

Водолазы искали мальчика в водоеме Гайдяльского карьера 10 сентября, поскольку самокат ребенка был найден около водоема.

Ребенка три дня искала не только полиция, но и пилоты Шилутского аэроклуба, охотники, коллектив центра реабилитации Gabrielius, волонтеры и т.д.

13 сентября было найдено тело ребенка, его вытащили из водоема, находящегося в карьере.

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал DELFI, что тело ребенка было обнаружено в 14.44 ч.

По предварительным данным, тело нашли в 8 метрах от берега на глубине 5 м.

По словам пожарных, тело мальчика было найдено в 80 м от того места, где нашли принадлежавший ему самокат. Более подробной информации о причине смерти ребенка пока не сообщается.