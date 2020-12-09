Ужасная статистика: за сутки Литве зафиксировано 3128 новых случаев коронавируса и 31 смерть

За сутки в Литве было сделано 11 729 тестов на коронавирус, из них 3128 дали положительный результат. За сутки от болезни скончался 31 человек.

Всего с начала пандемии в стране умерли от COVID-19 704 человека. Всего диагностировано 80 556 случаев коронавируса.

С 9 декабря в Литве вступают в силу более жесткие правила карантина: нельзя встречаться членам более двух семей, ученики старших классов полностью переходят на удаленку, торговые центры будут жестче контролировать поток покупателей.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!