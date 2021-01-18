18.01.2021, 15:09
Увидеть пальмы и купить магнитофон. История о том, как литовец прыгнул из СССР в США, а латыш его спас(4)
На этой неделе исполнилось 50 лет историческому прыжку литовского моряка Симаса Кудирки с советского рыболовецкого судна на палубу американского корабля береговой охраны Vigilant. Через семь часов перебежчика вернули Советскому союзу. История закончилась бы лагерями, если бы другой американец латышского происхождения не поднял многотысячную волну протеста по всей Америке… Портал Delfi поговорил с Гиедре Жицките, режиссером документального фильма "Прыжок": вернувшийся в 2000-х на родину 90-летний Симас Кудирка рассказывает свою историю и ее мотивы.
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