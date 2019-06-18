18.06.2019, 13:30

"Уважайте память жертв!" В Литве потребовали у Adidas убрать одежду с символикой СССР

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ru.DELFI.lt
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"Уважайте память жертв!" В Литве потребовали у Adidas убрать одежду с символикой СССР
Foto: Adidas

Такое обращение политики направили в связи с тем, что в социальных сетях начали распространяться фото, где видно, как в магазинах Adidas в Лондоне выставлены женские майки с гербом СССР.

"Международные корпорации должны учесть исторические факты, уважать память жертв и воздержаться от поощрения советской ностальгии или оправдания преступлений, совершенных тоталитарными режимами", — говорится в обращении лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса и его заместителя Радвиле Мркунайте-Микуленене.

"В мире бы точно не поняли, если бы Adidas произвел тематическую линию одежды с нацистской символикой, однако почему-то на советские знаки закрывают глаза. Мы убеждены, что есть и другие способы празднования спортивных побед, а не прославление режима, ответственного за смерти и страдания миллионов", — говорится в обращении. "Мы (…) призываем вас вспомнить об общей ответственности и обеспечить, чтобы вся одежда с советской символикой была удалена из всех магазинов Adidas или связанных розничных магазинов", — утверждают члены парламента.

Литовские политики и дипломаты еще в прошлом году критиковали Adidas за торговлю одеждой с советской символикой в интернет-магазинах.


Пользователи в интернете возмущены и спрашивают у Adidas, почему бы им не выпустить одежду с символикой нацистской Германии. Вот вариация на тему:

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