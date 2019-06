"Уважайте память жертв!" В Литве потребовали у Adidas убрать одежду с символикой СССР

"Международные корпорации должны учесть исторические факты, уважать память жертв и воздержаться от поощрения советской ностальгии или оправдания преступлений, совершенных тоталитарными режимами", — говорится в обращении лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса и его заместителя Радвиле Мркунайте-Микуленене.

"В мире бы точно не поняли, если бы Adidas произвел тематическую линию одежды с нацистской символикой, однако почему-то на советские знаки закрывают глаза. Мы убеждены, что есть и другие способы празднования спортивных побед, а не прославление режима, ответственного за смерти и страдания миллионов", — говорится в обращении. "Мы (…) призываем вас вспомнить об общей ответственности и обеспечить, чтобы вся одежда с советской символикой была удалена из всех магазинов Adidas или связанных розничных магазинов", — утверждают члены парламента.

Литовские политики и дипломаты еще в прошлом году критиковали Adidas за торговлю одеждой с советской символикой в интернет-магазинах.

Hey, @adidasUK @adidas do you also have T-Shirts with nazi Germany and swastika?! USSR is responsible for deaths of over 80 million people - Holodomor, deportations to Siberia, #Chernobyl and more. USSR was far worse than North Korea. Learn some history. #whynotswastika pic.twitter.com/SHOJQTAvhK