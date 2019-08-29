Утвержден новый премьер-министр Украины. Назначены министры обороны и иностранных дел

Назначение одобрили 290 депутатов.

В своей речи новый глава Кабмина коснулся экономических проблем страны, в частности, необходимости погасить долги государства в ближайшие годы, а также подчеркнул, что одной из главных задач нового правительства является борьба с коррупцией.

”В этом правительстве воровать не будут … Уже через несколько недель в Украине будет миссия МВФ, мы будем договариваться о новом соглашении”, — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Гончарука с партией ”Слуга народа” на совещании фракции перед первым пленарным заседанием новой Рады. Глава Кабмина занимал пост заместителя руководителя офиса главы государства, сопровождал главу государства в рабочих поездках и на совещаниях, посвященных экономическим вопросам. До этого возглавлял некоммерческую организацию, созданную Евросоюзом для улучшения делового климата на Украине.