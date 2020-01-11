11.01.2020, 10:53

"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду". Зеленский потребовал от Ирана полного признания вины в крушении Boeing

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в том числе выплаты компенсаций
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"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду". Зеленский потребовал от Ирана полного признания вины в крушении Boeing
ZUMAPRESS.com, Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Ирана об ответственности за сбитый самолет, пишут РИА-Новости.

"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину", — написал Зеленский на странице в Facebook.

Украинский лидер добавил, что Украина настаивает на полном признании вины и официальных извинений со стороны Ирана. Кроме того, Киев ждет полного и открытого расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу иранские военные заявили, что Boeing был сбит в результате человеческой ошибки: самолет пролетал рядом с военным объектом и был принят за вражеский. Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой.

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