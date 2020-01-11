"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду". Зеленский потребовал от Ирана полного признания вины в крушении Boeing

"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину", — написал Зеленский на странице в Facebook.
Украинский лидер добавил, что Украина настаивает на полном признании вины и официальных извинений со стороны Ирана. Кроме того, Киев ждет полного и открытого расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших и выплат компенсаций.
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные заявили, что Boeing был сбит в результате человеческой ошибки: самолет пролетал рядом с военным объектом и был принят за вражеский. Президент страны Хасан Роухани выразил соболезнования в связи с катастрофой.
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