10.12.2019, 15:38

Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой


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Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой
Foto: Policie ČR

Мужчина, устроивший стрельбу в одной из больниц города Острава на северо-востоке Чехии, покончил с собой перед задержанием, сообщает полиция. Его личность устанавливают, сообщает РИА Новости.

Инцидент в городской больнице произошел рано утром. В результате стрельбы погибли шесть человек, еще двое ранены.

На место трагедии выехали премьер Андрей Бабиш, первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек, а также министр здравоохранения Адам Войтех.

Foto: Policie ČR
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