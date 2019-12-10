Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой

Инцидент в городской больнице произошел рано утром. В результате стрельбы погибли шесть человек, еще двое ранены.

На место трагедии выехали премьер Андрей Бабиш, первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек, а также министр здравоохранения Адам Войтех.

Foto: Policie ČR