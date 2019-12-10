10.12.2019, 15:38
Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой
Мужчина, устроивший стрельбу в одной из больниц города Острава на северо-востоке Чехии, покончил с собой перед задержанием, сообщает полиция. Его личность устанавливают, сообщает РИА Новости.
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