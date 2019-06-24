Ушедший из МГИМО профессор: в 2020 году Россию ждет революция, общенациональный кризис и смена режима

"Путин не досидит свой срок и уйдет. По какому сценарию — это будет зависеть во многом от него. Но он уйдет до 2024 года — это я могу подтвердить. Все. Рухнет система, это и есть политический кризис, смена режима", — заявил Валерий Соловей. Говоря о том, с чего могут начаться массовые выступления граждан, политолог напомнил, что они всегда начинаются с, на первый взгляд, незначительного внешнего повода. Но затем "его последствия вдруг оказываются грандиозными, потому что массовая динамика — это аксиома социологии, она непредсказуема".

"То есть, казалось бы, есть серьезные причины, чтобы люди вышли. Они не выходят. А потом проходит какое-то время, все об этом забыли и вдруг ничтожный повод — и люди массой вываливают на улицу. Иногда это зависит даже от погоды", — отмечает Соловей. Что касается поддержки нынешнего режима правоохранительными органами, то политолог напомнил, что происходило с 5 по 8 декабря 2011 года, когда начались протесты (спровоцированные фальсификациями на выборах в Госдуму).

"Вы обнаружите определенную логику: на второй-третий день полиция выдыхается. Она просто выдыхается… Если на улицы Москвы выходят 20-25 тысяч человек — идеально 50 тысяч, — если эти люди хоть чуть-чуть организованы, то ситуация начнет меняться. И в данном случае полицейские ничего делать не станут. Они никогда не перейдут на сторону манифестантов, но они просто отойдут в сторону. И мы это наблюдали в декабре 2010-го на Манежной площади, когда туда пришли футбольные фанаты и ОМОН отказался их разгонять. Он просто отказался выполнять приказ. И пришлось приехать Колокольцеву и уговаривать. Вот вам, пожалуйста, модель", — напомнил Валерий Соловей.

В интервью "Медузе" бывший заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО подтвердил, что его недавний уход из вуза был политически мотивирован. По его словам, руководство учебного заведения, попросив подать заявление об уходе, подтвердило, что это вызвано политическими мотивами. "Причем мне дали понять отчетливо, что это желание исходит извне института. И были процитированы такие слова, что я "веду антигосударственную пропаганду и подрываю политическую стабильность". Это точная цитата", — рассказал Соловей.