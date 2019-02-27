Ушаков идет в Европарламент: если его выберут, уйдет с поста мэра Риги

"Против нас фактически ведется война, — заявил Ушаков. Не только против партии, против рижан. В Сейме совершенно серьезно рассматривается идея лишить рижан привилегий, которые дает "карта рижанина". Единственное решение — защищать Ригу на уровне Европы. Я буду бороться, используя все инструменты".

На вопрос о том, что именно Ушаков собирается делать в Европарламенте для защиты рижан, он ответил уклончиво: использовать все средства влияния и сотрудничать с другими социал-демократами. "Дайте мне составить план", — сказал он.

Бывший вице-мэр Риги Андрис Америкс сказал, что изначально у него не было планов становиться евродепутатом. "Мы обсудили это с однопартийцами и пришли к выводу, что это необходимо. В Европарламенте мы будем партией одной из европейских столиц"

По словам Ушакова, в Риге останется работать максимально профессиональная команда. "Они смогут поддерживать тот курс, которого Рига придерживается с 2009 года", — сказал мэр. Ушаков также заявил, что во второй половине мая возьмет отпуск, чтобы обеспечить "прозрачность процесса".

Как отметил Ушаков, это было самое тяжелое решение в его политической карьере — с 2001 года. "Это будут самые тяжелые три месяца в моей жизни, но я не боюсь", — сказал он.