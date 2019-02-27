Ушаков идет в Европарламент: если его выберут, уйдет с поста мэра Риги

Мэр Риги Нил Ушаков и его бывший заместитель Андрис Америкс подтвердили на пресс-конференции, что будут участвовать в выборах в Европарламент. В своей должности Нил Ушаков останется как минимум до 26 мая, то есть до дня выборов.
"Против нас фактически ведется война, — заявил Ушаков. Не только против партии, против рижан. В Сейме совершенно серьезно рассматривается идея лишить рижан привилегий, которые дает "карта рижанина". Единственное решение — защищать Ригу на уровне Европы. Я буду бороться, используя все инструменты".
На вопрос о том, что именно Ушаков собирается делать в Европарламенте для защиты рижан, он ответил уклончиво: использовать все средства влияния и сотрудничать с другими социал-демократами. "Дайте мне составить план", — сказал он.
Бывший вице-мэр Риги Андрис Америкс сказал, что изначально у него не было планов становиться евродепутатом. "Мы обсудили это с однопартийцами и пришли к выводу, что это необходимо. В Европарламенте мы будем партией одной из европейских столиц"
По словам Ушакова, в Риге останется работать максимально профессиональная команда. "Они смогут поддерживать тот курс, которого Рига придерживается с 2009 года", — сказал мэр. Ушаков также заявил, что во второй половине мая возьмет отпуск, чтобы обеспечить "прозрачность процесса".
Как отметил Ушаков, это было самое тяжелое решение в его политической карьере — с 2001 года. "Это будут самые тяжелые три месяца в моей жизни, но я не боюсь", — сказал он.
"До последнего момента не хотел соглашаться на это решение. И публично, и в частных беседах я говорил, что не хочу этого делать. Но то, что сейчас происходит на политическом уровне, было последней каплей", — заявил Ушаков.
По словам Америкса, во вторник на заседании правления партии "Честь служить Риге" все 20 членов правления поддержали предложение стартовать на выборах в ЕП. Правление "Согласия" еще должно рассмотреть кандидатуры Ушакова и Америкса. Заседание правления "Согласия", на котором планируется утвердить список партии на выборах в ЕП, состоится 28 февраля.
Предполагается, что Ушаков возглавит единый список "Согласия" и "Чести служить Риге". Ранее "Согласие" объявляло, что первым номером в списке на выборах в Европарламент станет Вячеслав Домбровский. В интервью Latvijas Radio он заявил, что отзовет кандидатуру, если Ушаков примет участие в выборах в ЕП.
Партия "Согласие" вечером 26 февраля распространило заявление в связи с выдвижением Ушакова и Америкса в Европарламент.
"Политика блока "Согласие" и "Честь служить Риге!" останется неизменной. Сохранение и развитие курса обеспечит наша команда из 32 человек, во главе которой стоят наши руководители комитетов и председатели фракций — Эйжения Алдермане, Олег Буров, Вадим Фальков, Байба Розентале, Алексей Росликов, Вячеслав Степаненко, Анна Владова, Дайнис Турлайс. Мэр Риги Нил Ушаков и Олег Буров продолжат работу на своих должностях", — говорится в нем.
В декабре 2018 года сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провели серию задержаний среди руководителей муниципального предприятия Rīgas satiksme. Свой пост в связи с коррупционным скандалом оставил сначала председатель правления Леон Бемхенс и все правление предприятия, а затем и вице-мэр Риги Андрис Америкс. Нил Ушаков отказался брать на себя политическую ответственность за случившееся, заявив, что в рамках своих обязанностей выполнял все необходимые действия по контролю за ситуацией в RS.
30 января сотрудники KNAB провели обыск по месту жительства Нила Ушакова. 9 февраля в Риге на Ратушной площади прошел массовый митинг, в котором не менее трех тысяч человек выразили поддержку Нилу Ушакову. 11 февраля на заседании Рижской думы оппозиции в очередной раз не удалось добиться отставки Ушакова.