Уроженец Москвы отрубил голову французскому учителю за карикатуры из Charlie Hebdo

Полиция рекомендует воздержаться от посещения района, где произошло убийство.

По данным телеканала, инцидент произошел около 17.00 по местному времени (18.00 по эст.) возле школы. Мужчина с ножом угрожал приехавшей на место полиции, которая затем несколько раз открывала огонь.

По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура.

Стало известно, что убийцей был молодой человек, рожденный в Москве в 2002-м году. В публикации он назвал себя Абдуллой, его аккаунт Аль Ансар @Tchetchene_270, возможно, указывает на его чеченское происхождение.

Как предполагают следователи, преступник хотел наказать 47-летнего педагога за то, что тот осмелился показать своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные сатирическим журналом Charlie Hebdo. Это произошло ещё в начале месяца на уроке, посвященном отношениям церкви и государства. Тем ученикам, которые могли быть этими изображениями недовольны, учитель разрешил выйти из класса. Многие родители, исповедующие ислам, заявили, что их дети были оскорблены таким примером и подали жалобы директору школы. Спор между школой и родителями постепенно утих, но как оказалось, не был разрешен, пишет "Коммерсант".

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