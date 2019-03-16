Умерла певица Юлия Началова

"Час назад перестало биться сердце нашей Юли", — написала она в Instagram.

В субботу врачи прооперировали ногу Началовой, сообщил ранее ТАСС отец певицы, композитор Виктор Началов. До этого артистка была доставлена в одну из столичных клиник из-за плохого самочувствия, ее состояние оценивалось как тяжелое, Началову ввели в состояние искусственной комы. Она была помещена в реанимацию и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже в семье композитора и музыканта. С раннего детства занималась музыкой, в начале 1990 приняла участие в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда", на котором познакомилась с певицей Ириной Понаровской. Понаровская несколько лет была наставником начинающей звезды.

Началова выпустила семь альбомов. Самыми известными стали композиции "Герой не моего романа", "Между мной и тобой", "Цветик-семицветик". Много работала на телевидении и принимала участие в популярных шоу, была ведущей шоу "Один в один" на телеканале "Россия-1".