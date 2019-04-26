Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая — Аксинья из Тихого Дона

Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Малого театра, где Быстрицкая работала с 1958 года.

В последние годы актриса тяжело болела.

"Предполагается, что прощание с Быстрицкой пройдет в понедельник, 29 апреля, в нашем театре", - добавила директор.

В кино актриса дебютировала в роли Лены Алексеенко в картине "В мирные дни". Однако "самая главная дорога в искусстве", по признанию Быстрицкой, началась после утверждения ее на роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1957-1958). После "Тихого Дона" Быстрицкая снялась в другой значительной киноленте, упрочнившей ее славу, - в "Добровольцах".