Умер журналист Сергей Доренко

По информации источника ТАСС, журналист умер после падения с мотоцикла. «Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли», — сообщил собеседник агентства.

Собеседник РИА Новости также заявил, что смерть Доренко наступила из-за естественных причин. Изначально сообщалось, что журналист погиб в результате ДТП.