Умер журналист Сергей Доренко

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что Доренко ехал на мотоцикле по Садовому кольцу, выехал на встречную полосу и врезался в бетонное ограждение. По информации Венедиктова, журналист потерял сознание во время езды. Телеканал «360» опубликовал видео предполагаемого момента аварии мотоцикла Доренко.

Мотоцикл, на котором, как сообщается, ехал Сергей Доренко

Доренко стало плохо с сердцем, заявил источник ТАСС в медицинских службах. По его словам, прохожие вызвали скорую, но врачи не смогли спасти журналиста. Источник РИА Новости также сообщил, что смерть Доренко наступила из-за естественных причин.

Обновлено. По предварительных данным, у Сергея Доренко случился приступ острой сердечной недостаточности, заявил источник «Интерфакса». «Его сердце остановилось, и он не мог удержаться на мотоцикле. Травмы, полученные при падении с мотоцикла, не носили критического характера», — сказал собеседник агентства.

Сергей Доренко в 1990-х годах вел на телеканале ОРТ (сейчас Первый канал) программу «Время» и «Авторскую программу Сергея Доренко». Он был отстранен от эфиров на ОРТ в 2000 году, после выпуска про гибель подлодки «Курск». В 2000-х Доренко работал на радио «Эхо Москвы», затем был главным редактором радиостанций «Русская служба новостей» и «Говорит Москва».