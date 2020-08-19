Умер житель Бреста, раненный милицией во время разгона акций протеста

По словам дочери погибшего Людмилы, семья двое суток не могла найти Геннадия Шутова после разгона протестной акции 11 августа в Бресте. Позже родственники выяснили, что Шутова сначала доставили в Брестскую областную больницу, а затем переправили вертолетом в военный госпиталь Минска.

После разгона акций протеста в Бресте 9-11 августа в городские больницы с различными травмами обратились около 100 человек. 12 августа пресс-служба МВД Беларуси сообщала, что накануне против протестующих в Бресте применили огнестрельное оружие, в результате чего был ранен один человек. Позднее пост был отредактирован, из него пропало слово ”огнестрельное”.

Издание ”Еврорадио” публиковало диагноз, поставленный раненному в Бресте: открытое проникающее огнестрельное ранение черепа, ушиб — разложение головного мозга, многооскольчатый перелом свода черепа с переходом на основание. Родственники Шутова подтверждали, что у него огнестрельная травма, но допустили, что в него могли выстрелить резиновой пулей.

Ранее было известно о гибели двух граждан Беларуси в ходе разгона акций протестов несогласных с результатами выборов президента.