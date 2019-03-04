Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

Причина смерти пока не известна.

Как сообщает Daily Star, полицейские все еще обследуют дом Флинта, однако его смерть ”не считают подозрительной”

Представитель полиции графства Эссекс рассказал, что тревожный звонок, касающийся состояния Флинта, поступил рано утром. ”Его родственникам сообщили печальную новость. Смерть не найдена подозрительной, всю информацию передадут коронеру”, — заявил полицейский.

По предварительным данным, полиция не обнаружила признаков насильственной смерти музыканта.

Позже в официальном инстаграме The Prodigy появилось сообщение, что Флинт покончил с собой.

The Prodigy начинали как андеграундная группа в 1990-х и впоследствии превратились в один из самых известных британских музыкальных коллективов. Флинт стал легендарной фигурой музыкальной сцены Великобритании благодаря своим живым выступлениям, харизме и манере исполнения. Вокалист родился в Лондоне, а с сооснователем The Prodigy Лиэмом Хоулеттом познакомился в ночном клубе. Сначала Флинт был в подтанцовке группы, первым треком, где он выступил как вокалист, стала композиция Firestarter — она заняла первое место в чарте Великобритании и стала популярной во всем мире.

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