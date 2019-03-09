Умер Владимир Этуш

Актеру было 96 лет.

Информацию о смерти Этуша подтвердили директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок и дочь артиста Раиса. Крок в беседе с ТАСС рассказал, что актер попал в больницу 8 марта и скончался 9-го в 12:30. Место и время прощания станут известны позднее.

Дочь Этуша предположила, что у ее отца отказало сердце, сообщается в Telegram-канале RT.

Владимир Этуш — актер театра и кино, обладатель ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степени, ”За заслуги перед Отечеством”, ордена Александра Невского, премии ”Золотая маска”. Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах ”Кавказская пленница”, ”12 стульев”, ”Иван Васильевич меняет профессию”, ”Старая, старая сказка”, ”Как Иванушка-дурачок за чудом ходил”.