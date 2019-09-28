Умер режиссер Марк Захаров

Об этом ТАСС сообщил директор театра Ленком Марк Варшавер.

"Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан", - сказал Варшавер.

О времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

Захаров более 40 лет занимался режиссурой. Театральные работы «Тиль», «Юнона и Авось», «Три девушки в голубом», «Поминальная молитва», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Вишневый сад» и «Женитьба» публика оценила по достоинству, а среди кинолент большой любовью аудитории пользуются картины «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви».