Умер режиссер Марк Захаров

Художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве в возрасте 85 лет.
Об этом ТАСС сообщил директор театра Ленком Марк Варшавер.
"Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан", - сказал Варшавер.
О времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно.
Захаров более 40 лет занимался режиссурой. Театральные работы «Тиль», «Юнона и Авось», «Три девушки в голубом», «Поминальная молитва», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Вишневый сад» и «Женитьба» публика оценила по достоинству, а среди кинолент большой любовью аудитории пользуются картины «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви».
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