Умер режиссер Марк Захаров

“Умер последний из могикан”, — сообщил об этом прессе директор театра Марк Варшавер. Действительно, в театре им. Ленинского Комсомола служили легендарные Евгений Леонов, Татьяна Пельтцер, Александр Абдулов, Николай Караченцов, Олег Янковский…

Эти артисты играли у Захарова не только на сцене, но и в кино. Он снял всего 7 фильмов, но практически все известны и любимы зрителями. Возможно, кроме первого — “Стоянка поезда — две минуты”. А дальше были только “хиты”: “12 стульев”, “Обыкновенное чудо”, “Тот самый Мюнхаузен”, “Дом, который построил Свифт”, “Формула любви”, “Убить дракона”. Кроме того, он был сценаристом нескольких фильмов, среди которых “Земля Санникова”, “Звезда пленительного счастья”, “Узник замка Иф”. А для “Белого солнца пустыни” он написал знаменитые письма красноармейца Сухова любезной Катерине Матвеевне.

На телевидении на рубеже 80-х и 90-х годов режиссёр вёл программу “Киносерпантин” (затем — “Серпантин Марка Захарова”). Интересно, что запомнилась она в первую очередь не каким-то новым подходом к кино, а эпизодом, где ведущий сжёг свой партбилет.

Театром “Ленком” Захаров руководил 45 лет. Самые известные поставленные им спектакли: “Звезда и смерть Хоакина Мурьеты”, “Поминальная молитва” и конечно же, “Юнона и Авось”. Эта рок-опера не сходит со сцена театра с 1981 года.

О времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно.