Умер политтехнолог и сооснователь телеканала НТВ Игорь Малашенко

"Я подтверждаю, что Игорь Малашенко ушел из жизни", — сказал Венедиктов в понедельник. По его словам, умер Малашенко в Испании.

"Игорь добровольно ушел из жизни. Ужас и шок", — написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Член федерального совета партии "Гражданская инициатива" Тимур Валеев, с которым Малашенко работал в избирательном штабе Ксении Собчак, подтвердил "Интерфаксу", что он покончил с собой. По его словам, в Испании, где это произошло, у Малашенко был дом. Валеев добавил, что информация о прощании и похоронах медиаменеджера будет известна позднее.

Журналистка Собчак подтвердила, что Малашенко свел счеты с жизнью. "Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь, что он возглавлял мой штаб", — написала она в своем Telegram-канале.

В консульском отделе посольства РФ в Испании "Интерфаксу" сообщили, что испанская полиция пока не уведомляла российскую сторону о кончине Малашенко.

Ранее в понедельник о смерти Малашенко сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По данным издания, он мог покончить с собой.

Позднее три источника "Ведомостей" подтвердили смерть Малашенко и сообщения о том, что он мог совершить самоубийство.

На прошлой неделе супруга Малашенко Божена Рынска писала на своей странице в фейсбуке, что он попал в неврологическое отделение больницы на фоне судебного процесса о разделе имущества с бывшей женой Еленой Пивоваровой.