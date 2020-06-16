Умер отец Петра Порошенко

Накануне украинские СМИ сообщили, что у Алексея Порошенко произошел инсульт.

"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развитию ее экономики, заботился о людях", — говорится в сообщении пресс-службы.

Партия выразила соболезнования всем родным и близким умершего, в том числе Петру Порошенко и его жене Марине.

Алексею Порошенко недавно исполнилось 84 года. В 2009 году получил звание Героя Украины. Был депутатом Винницкого областного совета, членом постоянной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса.