Умер Михаил Жванецкий

На 87-м году жизни скончался писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Об этом РБК сообщил его представитель Олег Сташкевич.
Причины смерти писателя он не назвал.
В октябре Сташкевич сообщил РБК, что Жванецкий закрыл свою передачу и покинул сцену. ”Ничего нового в этом нет”, — сказал он.
По его словам, Жванецкий был уже ”в том возрасте”, когда может позволить себе перестать выступать и остаться писателем. Он добавил, что Жванецкий решил, что ему ”уже не под силу” выступать.
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