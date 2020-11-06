Умер Михаил Жванецкий

Причины смерти писателя он не назвал.

В октябре Сташкевич сообщил РБК, что Жванецкий закрыл свою передачу и покинул сцену. ”Ничего нового в этом нет”, — сказал он.

По его словам, Жванецкий был уже ”в том возрасте”, когда может позволить себе перестать выступать и остаться писателем. Он добавил, что Жванецкий решил, что ему ”уже не под силу” выступать.

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