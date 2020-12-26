Умер легендарный советский разведчик Джордж Блейк

"О нем написаны книги, сняты фильмы. В разведке его очень уважали и ценили. Сам же он в шутку говорил: "Я — иномарка, которая приспособилась к российским дорогам…" Теперь эта иномарка завершила свой почти вековой пробег", — говорится в официальном сообщении СВР.

Джордж Блейк (George Blake) родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме (Нидерланды). В 1942-м перебрался в Англию. В августе 1944 года Блейка перевели в голландскую секцию британской разведки MI6.

В 1948-м разведчика назначили резидентом MI6 в Сеуле. Ему дали задание собирать сведения о советском Дальнем Востоке, Приморье, Сибири, Маньчжурии. С началом войны в Корее Сеул заняли войска Ким Ир Сена, а Блейка как представителя воюющей стороны интернировали и направили в лагерь. Весной 1951 года через корейского офицера он передал записку в советское посольство, в которой предложил сотрудничество и сообщил ценные сведения об английских спецслужбах.

После подписания перемирия в Корее в 1953 году он вернулся в Лондон и продолжил работу в штаб-квартире MI6. От Блейка поступали разведывательные обзоры военного министерства Англии и данные о степени осведомленности англичан и американцев о военных секретах СССР. На основе сведений Блейка внешняя разведка провела в 1956-м операцию по "случайному" вскрытию туннеля в Берлине, проложенного американской и британской разведками к линиям связи Группы советских войск в Германии. Та операция имела большой политический эффект.

Из-за предательства сотрудника польской разведки Голеневского, сообщившего ЦРУ сведения о советском агенте в MI6, Блейка в 1961-м арестовали и приговорили к 42 годам тюремного заключения. Отбыв четыре года в тюрьме, он организовал побег. С помощью друзей Блейк в 1965-м перебрался через Берлин в Москву.

Джорджу Блейку было присвоено звание полковника внешней разведки. Он написал две книги воспоминаний "Иного выбора нет" и "Прозрачные стены". За заслуги в деле обеспечения государственной безопасности СССР и России Джорджа Блейка наградили орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени и другими.