Умер лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм

В городе Лондондерри (Северная Ирландия) в возрасте 83-х лет умер один из основателей Социал-демократической и лейбористской партии (СДЛП), лауреат Нобелевской премии мира 1998 года Джон Хьюм, сообщает портал Thejournal.ie со ссылкой на заявление семьи политика.

”С прискорбием сообщаем, что Джон мирно скончался рано утром после короткой болезни”, — говорится в заявлении.

Сообщение о смерти Хьюма появилось на странице СДЛП в сети Twitter.

”Мы все живем в той Ирландии, какой он себе ее представлял — мирной и имеющей право самостоятельно выбирать собственную судьбу. Спасибо, Джон”, — говорится в сообщении партии.

‘I never thought in terms of being a leader. I thought very simply in terms of helping people’.