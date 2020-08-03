Умер лауреат Нобелевской премии мира Джон Хьюм

В городе Лондондерри (Северная Ирландия) в возрасте 83-х лет умер один из основателей Социал-демократической и лейбористской партии (СДЛП), лауреат Нобелевской премии мира 1998 года Джон Хьюм, сообщает портал Thejournal.ie со ссылкой на заявление семьи политика.

”С прискорбием сообщаем, что Джон мирно скончался рано утром после короткой болезни”, — говорится в заявлении.

Сообщение о смерти Хьюма появилось на странице СДЛП в сети Twitter.

”Мы все живем в той Ирландии, какой он себе ее представлял — мирной и имеющей право самостоятельно выбирать собственную судьбу. Спасибо, Джон”, — говорится в сообщении партии.

Читайте также: В Латвии умер пациент с коронавирусом

Не дожил до юбилея. Скоропостижно скончался чемпион Олимпиады-80 ‘I never thought in terms of being a leader. I thought very simply in terms of helping people’.

Nobel Laureate and former SDLP Leader John Hume passed away last night. We all live in the Ireland he imagined - at peace and free to decide our own destiny.

Thank you, John. pic.twitter.com/0yO5KWaTv7

— Social Democratic and Labour Party (@SDLPlive) August 3, 2020





Джон Хьюм был удостоен Нобелевской премии мира в 1998 году совместно с лидером Ольстерской юнионистской партии Дэвидом Тримблом за ”усилия по поиску мирного решения конфликта в Северной Ирландии”. Подписание заключенного благодаря их усилиям Белфастского соглашения позволило урегулировать конфликт и воссоздать Североирландскую Ассамблею, получившую полномочия местного парламента.

