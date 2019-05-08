Умер композитор Евгений Крылатов — автор музыки к "Приключениям Электроника" и "Трое из Простоквашино"

Об этом сообщила ТАСС его дочь Мария Крылатова.

"Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония", — сказала она. О месте и времени прощания будет известно позднее.

Биография композитора Евгения Крылатова



Евгений Павлович Крылатов родился 23 февраля 1934 года в городе Лысьве Свердловской области (ныне — Пермский край) в семье Павла Евгеньевича и Зои Николаевны Крыласовых. Впоследствии сменил фамилию, полученную при рождении, из-за ее "частого коверканья".

Детство провел в пригороде Перми Мотовилихе (ныне — городской район). С восьми лет посещал занятия в фортепианном кружке местного Дома пионеров, впоследствии был зачислен в Мотовилихинскую музыкальную школу.

После ее окончания поступил в Пермское музыкальное училище (ныне — Пермский музыкальный колледж). В начале 1953 года принял участие в состоявшемся в Москве смотре молодых композиторов из провинциальных музучилищ и получил рекомендацию для поступления в столичную консерваторию.

В 1953-1959 годы Евгений Крылатов обучался в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского: по классу фортепиано — у Владимира Натансона, по классу сочинения — у Михаила Чулаки. Его дипломными работами стали фортепианный концерт "Памирское каприччио" и балет "Цветик-семицветик" (в 1965-1970 годы шел на сцене Государственного академического Большого театра).