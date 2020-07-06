Умер итальянский композитор Эннио Морриконе

Причиной смерти стали осложнения, возникшие из-за падения. Он скончался в больнице в Риме.

Морриконе прославился как автор музыки к спагетти-вестернам своего бывшего одноклассника, режиссера Серджо Леоне (”За пригоршню долларов”, ”На несколько долларов больше”, ”Хороший, плохой, злой”, ”Однажды на Диком Западе”, ”За пригоршню динамита”). Он также написал саундтрек к таким фильмам, как ”Однажды в Америке” Леоне, ”Сало, или 120 дней Содома” и ”Кентерберийские рассказы” Пьера Паоло Пазолини, ”Перед революцией” и ”Луна” Бернардо Бертолуччи, ”Мастер и Маргарита” Александра Петровича, ”Изгоняющий дьявола 2” Джона Бурмена, ”Свяжи меня!” Педро Альмодовара, ”Лолита” Эдриана Лайна, ”72 метра” Владимира Хотиненко и к лентам Квентина Тарантино ”Джанго освобожденный” и ”Омерзительная восьмерка”.

В 2007 году Морриконе получил премию ”Оскар” за вклад в киноискусство, в 2016-м его наградили ”Оскаром” за саундтрек к ”Омерзительной восьмерке”.