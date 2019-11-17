Умер фотограф британских рок-звезд Терри ОʼНилл
Английский фотограф, командор ордена Британской империи Терри ОʼНилл умер в Лондоне на 82-м году жизни. По данным The Guardian, у него было онкологическое заболевание.
Английский фотограф, командор ордена Британской империи Терри ОʼНилл умер в Лондоне на 82-м году жизни. По данным The Guardian, у него было онкологическое заболевание.
Терри ОʼНилл широко известен как автор снимков звезд британской рок-музыки 1960-х — 1970-х годов. Он одним из первых снимал участников The Beatles, The Rolling Stones, The Who, Led Zeppelin, Queen, Дэвида Боуи, Элтона Джона, Эрика Клэптона и многих других, пишет "Медуза".
Он также работал на нескольких фильмах ”бондианы”, снимая Шона Коннери, а затем Роджера Мура, Пирса Броснана и Дэниэла Крэйга в образе агента 007. Также он фотографировал актрис Бриджит Бардо, Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, британскую королевскую семью, премьер-министра Уинстона Черчилля, президента ЮАР Нельсона Манделу, боксера Мухамеда Али, футболиста Пеле и многих других знаменитостей и общественных деятелей.
It is with a heavy heart that Iconic Images announces the passing of Terry O’Neill, CBE.— Terry O'Neill CBE (@Terry_ONeill) November 17, 2019
Full details : https://t.co/IKNdSC639G
Photo by Misan Harriman. pic.twitter.com/oRXKy4PJMB
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