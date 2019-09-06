Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

Министр образования Зимбабве Фадраи Махере в своем Twitter написала: ”Покойся с миром, Роберт Мугабе”. В разговоре с Би-би-си семья экс-лидера страны уточнила, что он умер после болезни.

Rest In Peace, Robert Mugabe.



My response to your passing is complicated. I’m going to write a long piece.



However, for now, deepest condolences to his family. pic.twitter.com/cu5Bioa8v1 — Fadzayi Mahere 🇿🇼 (@advocatemahere) September 6, 2019

Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва назвал Мугабе ”иконой освобождения, панафриканцем, который посвятил свою жизнь освобождению и расширению прав и возможностей своего народа”.

Роберт Мугабе руководил африканской страной с 1980 года и ушел в отставку в конце ноября 2017 года, обосновав свое решение ”обеспечением плавной передачи власти” в стране. За день до его отставки парламент запустил процедуру импичмента, чтобы отстранить его, поскольку он отказывался снимать с себя полномочия добровольно. Это все произошло на фоне политического кризиса в стране, спровоцированного чистками Мугабе в правящей партии ”Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт”. Отстранение Мугабе от власти сопровождалось военным переворотом. Новым президентом Зимбабве в 2017 году стал Эммерсон Мнангагва, который до этого занимал пост вице-президента.

Мугабе за время своего правления получил репутацию диктатора: он изымал земли у белых фермеров, при нем притеснялись оппоненты власти, выборы, по словам международных наблюдателей, проходили с махинациями.

В конце прошлого года Мугабе перестал ходить из-за плохого состояния здоровья, он проходил курс лечения в Сингапуре, где провел несколько месяцев.