06.09.2019, 09:21

Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

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РБК
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Robert Mugabe
Robert MugabeFoto: MIKE HUTCHINGS, Reuters

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщает Би-би-си и угандийский телеканал NBS.

Министр образования Зимбабве Фадраи Махере в своем Twitter написала: ”Покойся с миром, Роберт Мугабе”. В разговоре с Би-би-си семья экс-лидера страны уточнила, что он умер после болезни.

Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва назвал Мугабе ”иконой освобождения, панафриканцем, который посвятил свою жизнь освобождению и расширению прав и возможностей своего народа”.

Роберт Мугабе руководил африканской страной с 1980 года и ушел в отставку в конце ноября 2017 года, обосновав свое решение ”обеспечением плавной передачи власти” в стране. За день до его отставки парламент запустил процедуру импичмента, чтобы отстранить его, поскольку он отказывался снимать с себя полномочия добровольно. Это все произошло на фоне политического кризиса в стране, спровоцированного чистками Мугабе в правящей партии ”Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт”. Отстранение Мугабе от власти сопровождалось военным переворотом. Новым президентом Зимбабве в 2017 году стал Эммерсон Мнангагва, который до этого занимал пост вице-президента.

Мугабе за время своего правления получил репутацию диктатора: он изымал земли у белых фермеров, при нем притеснялись оппоненты власти, выборы, по словам международных наблюдателей, проходили с махинациями.

В конце прошлого года Мугабе перестал ходить из-за плохого состояния здоровья, он проходил курс лечения в Сингапуре, где провел несколько месяцев.

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