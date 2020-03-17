Умер Эдуард Лимонов

Умер писатель Эдуард Лимонов, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Он не уточнил причину смерти публициста. Ему было 77 лет.
Эдуард Лимонов — автор таких романов, как ”Это я — Эдичка”, ”История его слуги” и ”Иностранец в смутное время”, а также книги ”Дневник неудачника” и повести ”У нас была великая эпоха”. В 2009 году он собирался стать единым кандидатом от оппозиции на выборах президента России 2012 года, однако Центризбирком отказал ему в регистрации.
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